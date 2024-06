Sérgio Conceição chega a acordo para deixar o FC Porto

Depois dessas afirmações, notícias a associar o seu adjunto Vítor Bruno como sucessor de Conceição não terão caído bem junto do treinador. Outros elementos da equipa técnica acusaram Vítor Bruno de traição.

Ainda não são conhecidos os trâmites da rescisão de contrato, ainda que Conceição tenha referido e reforçado em mais do que uma ocasião que o FC Porto não teria de pagar indemnização ao técnico .

Depois de ter assinado a renovação de contrato com a antiga direção, liderada por Pinto da Costa, no final de abril e em vésperas de eleições, o treinador deixa mesmo o comando técnico dos dragões. É o fim de um ciclo de sete temporadas.

Sérgio Conceição chegou a acordo com o FC Porto e já não é o treinador dos dragões. A notícia foi avançada pela imprensa nacional.

De acordo com a imprensa portuguesa, André Villas-Boas e Sérgio Conceição não estiveram reunidos pessoalmente. A reunião que encerra a longa duração entre clube e treinador terá decorrido através dos advogados de ambas as partes.

Sérgio Conceição, de 49 anos, deixa o FC Porto como o treinador mais titulado da história do clube. Venceu um total de 11 troféus: três campeonatos, quatro Taças de Portugal, três Supertaças e a primeira e única Taça da Liga dos dragões.

O treinador fica disponível no mercado e tem caminho livre para ser o novo treinador do Marselha, clube ao qual tem sido associado nas últimas semanas. Seria um regresso à Ligue 1 depois de meia época no Nantes, clube que deixou para treinar o FC Porto.

A direção de André Villas-Boas, recentemente empossada na SAD, terá agora a tarefa de escolher o sucessor de Conceição. Vítor Bruno continua a ser apontado como o principal candidato.