Vítor Bruno. “Nunca traí” Sérgio Conceição

“Cumpre afirmar, desde já e para que não restem quaisquer dúvidas, que nunca traí, ou, por qualquer modo, fui desleal com o treinador principal Sérgio Conceição, com quem usei sempre da maior lisura, transparência e honestidade, impondo-se agora clarificar a verdade dos factos”, escreve.

Noutro desenvolvimento, os adjuntos de Sérgio Conceição estão debaixo da alçada disciplinar da SAD do FC Porto.

Em causa estão entrevistas recentes de Diamantino Figueiredo e Dembele, em defesa do técnico principal do clube.

"Tendo tomado conhecimento de entrevistas e declarações prestadas por determinados funcionários do Clube, integrantes do corpo técnico da sua equipa principal de futebol, publicadas hoje em diversos órgãos de comunicação social, deu já instruções internas para que se iniciem os procedimentos tendentes a avaliar da relevância disciplinar das mesmas", lê-se no comunicado dos dragões.

O clube acrescenta: "Com efeito, poderão estar em causa, entre outros, a violação dos deveres de urbanidade, respeito e lealdade para com a Entidade Patronal, mas também para com outros trabalhadores, designadamente em face do teor potencialmente atentatório da dignidade pessoal e profissional de profissionais do Grupo, colocando em causa o bom funcionamento da Organização."