FC Porto rompe com Super Dragões

A direção do FC Porto, liderada pelo presidente André Villas-Boas, termina o protocolo com a claque Super Dragões.

"Seguindo o procedimento estabelecido entre as partes, procederam hoje à denúncia dos protocolos existentes com o grupo organizado de adeptos Associação Super Dragões, que haviam sido acordados em setembro de 2023, e que assim cessarão os seus efeitos a 30 de junho de 2024", lê-se no comunicado.

Os azuis e brancos acrescentam, no entanto, que vão ser “estabelecidos contactos com os futuros órgãos sociais da Associação Super Dragões de forma a estabelecer novos formatos de cooperação institucional."

A decisão do FC Porto acontece na sequência da operação Bilhete Dourado e da operação Pretoriano, que levou à detenção de Fernando Madureira, que entretanto deixou a direção da claque dos Super Dragões.