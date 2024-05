O treinador Vítor Bruno deixa de ser adjunto de Sérgio Conceição e vai assumir uma equipa do campeonato do Qatar.

O técnico, de 41 anos, deixa a colaboração com Sérgio Conceição, que dura desde 2011/12 e passou por Académica, Sp. Braga, Vitória, Nantes e FC Porto.

A informação foi avançada pela CNN Portugal e já confirmada por outros órgãos de comunicação lusos.

Já Sérgio Conceição tem contrato assinado com os dragões, ainda com Pinto da Costa na presidência, mas vai ainda ter uma conversa com o novo presidente Villas-Boas para definir o seu futuro. A hipótese saída parece a mais provável.