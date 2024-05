Pepê admite que "será um bocado estranho" ficar sem Sérgio Conceição no FC Porto

Pepê admite que "será um bocado estranho" não trabalhar com Sérgio Conceição na próxima época, caso o treinador saia do FC Porto.

Em declarações aos jornalistas, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, a caminho da Copa América, esta quinta-feira, o brasileiro destacou a importância que o técnico portista teve no seu desenvolvimento.

"Foram três anos com ele, um mister que foi incrível para mim. Tornei-me um melhor jogador, tudo isso graças a ele. Será um bocado estranho, mas o mais importante é pensar no clube", salientou.

Sérgio Conceição deverá deixar o FC Porto, ao fim de sete temporadas, em que conquistou três campeonatos, quatro Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga. Para isso apontam as palavras de vários intervenientes, incluindo o próprio, que disse, no passado domingo, após a final da Taça, que já tinha uma decisão tomada sobre o futuro.

Na segunda-feira, o novo presidente portista, André Villas-Boas, agradeceu ao treinador "pelos sete anos maravilhosos de glória e de títulos" e "por tudo o que fez pelo clube", num discurso que soou a adeus.

Na terça-feira, foi Galeno a dizer, no aeroporto, que o plantel "vai sentir muito a falta" do antigo internacional português: "Ainda não imaginámos um futuro sem Sérgio Conceição, mas de certeza que vai ser feliz."

Pepê quer continuar a jogar com Pepe

Agora, as palavras Pepê, também a deixar entrever que Sérgio está de saída. Isto depois de uma época com "muitos altos e baixos":

"Tínhamos um plantel de muita qualidade, fizemos jogos incríveis. Mas houve outros jogos em que a qualidade baixou. Temos de melhorar isso, sabendo que tivemos uma época difícil e muito longa. Na próxima temporada temos de estar muito melhor e sermos mais fortes."

Sérgio Conceição não é o único cujo futuro é uma incógnita. Para Pepê, "seria fantástico" continuar a contar com a voz de comando do capitão Pepe, que terá assinado a renovação ainda durante o mandato de Pinto da Costa, mas que terá vetado, para já, a sua própria inscrição na Liga.

"Sabemos da liderança e da pessoa que ele é no balneário. É um tipo exemplar e incrível. Basta ver o que conquistou e tudo o que faz aqui dentro. Tê-lo connosco mais um ano será fundamental para lutarmos por títulos", sublinhou o internacional brasileiro, nas mesmas declarações.



Três dragões à conquista dos EUA

Pepê embarcou rumo aos Estados Unidos, onde o Brasil vai disputar a Copa América, para que o jogador do FC Porto está convocado, juntamente com os companheiros Wendell e Evanilson.

"Estou a viver um momento muito especial, muito bom na carreira. Espero continuar a crescer e evoluir cada vez mais", assinalou.

O Brasil está inserido no grupo D da Copa América, juntamente com Costa Rica, Paraguai e Colômbia. A competição da CONMEBOL realiza-se entre 20 de junho e 14 de julho, ou seja, a par do Euro 2024. O vencedor disputará a Finalíssima de 2025 com o próximo campeão da Europa.