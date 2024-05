Marcano volta à mesa de operações para reforço muscular

Iván Marcano, que recupera há oito meses de uma rotura ligamentar, foi submetido a uma intervenção cirúrgica para reforço muscular da face posterior da coxa direita, esta terça-feira, em Madrid, informou o FC Porto.

Numa nota publicada no seu site oficial, os dragões detalham que a operação esteve a cargo da equipa liderada por Manolo Leyes, que já tinha feito a última cirurgia ao defesa central espanhol, e evoluiu sem intercorrências, seguindo-se o processo de recuperação.

Marcano, de 36 anos, contraiu uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho direito a 15 de setembro de 2023, saindo lesionado ao oitavo minuto da vitória do FC Porto na visita ao Estrela da Amadora (1-0), em jogo da quinta ronda da edição 2023/24 da I Liga.

Há quatro anos, o defesa mais goleador da história dos dragões, com 30 golos nas 253 partidas efetuadas em duas fases (2014-2018 e desde 2019), já tinha sofrido uma lesão ligamentar precisamente no mesmo joelho, que o afastou dos relvados por nove meses.

Marcano terminou a temporada no boletim clínico do FC Porto, a par do lateral-esquerdo nigeriano Zaidu e do defesa-central Pepe, um dos 26 convocados da seleção portuguesa para a fase final do Europeu, que se realiza de 14 de junho a 14 de julho, na Alemanha.