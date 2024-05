Com Zubizarreta, o Porto aproxima-se de um estrangeiro, admite Domingos

Domingos Paciência também já não tem muitas dúvidas de que Sérgio Conceição não vai continuar no FC Porto. Até "pelas palavras do próprio André Villas-Boas, do Galeno no aeroporto [à partida para férias] e do Sérgio [Conceição]", sustenta o antigo treinador da equipa B azul e branca.

Chegados aqui, Domingos, em declarações a Bola Branca, é confrontado sobre o que poderá estar a passar pela cabeça da nova liderança portista, do futebol em particular, com Villas-Boas e Andoni Zubizarreta.

"Se olharmos aos portugueses disponíveis para treinar o FC Porto, diria que não há muitas opções em termos de curriculo e objetivos", acrescenta o ex-ponta de lança dos dragões, para quem a inclusão do dirigente espanhol na nova estrutura pode facilitar a escolha de um estrangeiro.



"Sabem muito bem o que vão procurar. O André não deixa de ser um treinador e irá procurar aquele que encaixe. Agora, todos sabemos que quando vem um estrangeiro os adeptos não estão tão identificados e acaba por ser mais fácil optar por um português", explica.



Domingos Paciência, hoje com 55 anos, treinou Belenenses, Braga e Sporting. Para além da equipa B dos dragões. O sonho de chegar à formação principal existiu, mas não passou disso mesmo, admite o técnico.

"Nesta altura isso não me passa pela cabeça, até porque o André andará à procura de alguém que esteja no ativo. Foi sempre um sonho, mas os sonhos vão-se diluindo. Há timings para tudo na vida", termina.