André e Sérgio seriam compatíveis, mas "treinador sente-se aprisionado"

André Villas-Boas e Sérgio Conceição "seriam compatíveis" no FC Porto. A convicção manifestada em Bola Branca é de José Eduardo Simões, antigo presidente da Académica, que trabalhou com o atual presidente do FC Porto, enquanto técnico, e com o (ainda) treinador dos dragões.

"Eles têm características próximas. Entravam ambos na cabeça dos jogadores. E, na forma de trabalhar, tenho a certeza que iriam conviver bem", entende Simões.

"O André Villas-Boas sabe qual é a sua missão neste momento, ajudando o treinador a não ser aquilo que foi nos últimos anos. Ou seja, treinador, dirigente, porta-voz... Portanto, iriam trabalhar, ombro a ombro, para um FC Porto mais forte", atira o ex-dirigente da briosa, para quem a "sensação" é de que Conceição vai mesmo abandonar o clube azul e branco.

"São sete anos de desgaste muito grande e Sérgio Conceição sente-se aprionado", sustenta Simões, a fechar.