​Agora que está de saída, o que disse Conceição quando chegou ao Porto? “Espero não perder o presidente”

No seu jeito malandro, Pinto da Costa confessou, na conferência de imprensa de apresentação do novo treinador, um pedido de Sérgio Conceição, um filho da casa que herdava uma situação delicada. “Os dois jogadores que ele me pediu não dá, que era o Messi e o Ronaldo. Já se convenceu que não pode ser, embora lhe tenha custado a aceitar. Não estou preocupado com entradas e saídas, foi por isso que contratei o Sérgio.”



Estávamos a 8 de junho de 2017. A cerimónia, no Museu do FC Porto, começou quando os relógios miavam as 17h02.

Sérgio Conceição, então com 42 anos, tinha acabado de rescindir com o Nantes. Nas nuvens do Porto pairava o nome de Marco Silva. O presidente portista negou com o registo do costume, com muita ironia à mistura. Sempre quis Conceição, até antes de este ir para o Nantes. Afinal, Pinto da Costa apreciava o seu “lado humano e profissional”. Porém, o mais importante era a “competência”.

E lá se desatou o amour: “Era mais difícil o Sérgio fazer o que fez no Nantes do que o que fez o Zidane no Real.” Contexto: Zizou tinha acabado de ganhar a segunda Champions, a terceira estava a caminho.

Finalmente, Sérgio Conceição tomou conta da atenção dos holofotes. É curioso notar o que respondeu quando lhe falaram no título e na prioridade que este teria. “Não é uma obsessão”, assegurava, deixando claro que ganhar a Taça de Portugal era “o mínimo”. Voando até ao futuro, até maio de 2024, resta tirar o chapéu perante as quatro Taças conquistadas nos últimos cinco anos.

A formação, os jovens jogadores, era importante para ele. “Dou-lhes muita atenção, pois fui formado aqui. Antigamente era mais difícil ter-se oportunidade na equipa principal”, não deixou de dizer. “Sou um treinador atento à formação que está associada aos valores do clube”, prometeu.

A certa altura perguntaram ao treinador se tinha medo de perder alguém, numa alusão a um qualquer futebolista, claro. “Espero não perder o presidente”, disse, rindo-se. É que na altura e durante muito, muito tempo era mais provável ver-se um pinguim a fazer uns ovos mexidos do que imaginar Jorge Nuno Pinto da Costa sair da presidência do FC Porto. Esta terça-feira, 28 de maio, a SAD do clube passa para as mãos de André Villas-Boas.

“Vamos ter um FC Porto muito competitivo no próximo ano”, garantiu. E cumpriu, mesmo com jogadores que voltavam de empréstimos e sem o ouro de outros tempos, conquistando a Liga. O show Conceição começou a seguir.

“A pressão faz parte, faz-me crescer”, começou a tricotar. “Tenho know-how de saber o que é o mundo do futebol. Não é fácil para os jogadores trabalharem comigo, mas consegui sempre que eles crescessem.” O grande show começou a seguir.

“Não venho aqui para aprender, venho ensinar”, aí está a tirada que os mais saudosos de ‘mourinhices’ esperavam. “Sou treinador do FC Porto. Em sete anos de treinador, nos vários plantéis, tentei potenciar ao máximo os jogadores para ganhar sempre. (...) Isto de se ganhar no grito não existe. Raça é importante, mas é preciso inteligência, que os jogadores interiorizem a mensagem.”