Conceição vai sair, desconfia Fernando Rio (que deixa recado a AVB: “Sócios não lhe deram 80% para clube ficar para trás”)

José Fernando Rio, antigo candidato à presidência do clube e apoiante de Pinto da Costa no 27 de abril, tem a sensação que Sérgio Conceição vai abandonar o FC Porto.

O treinador disse, após a final da Taça de Portugal, que em breve revelaria o seu futuro, mas, para Fernando Rio, Conceição já deve ter decidido que deixa o clube, após "sete anos de sucesso", sublinha, em Bola Branca.

Tratar-se-á de uma mudança "dificil" para o novo líder da SAD, uma vez que a "fasquia está muito elevada", sendo que Rio dá "preferência a um treinador português".

De acordo com o ex-opositor de Pinto da Costa, e além da questão técnica, o trabalho de André Villas-Boas será, então, complicado, também no sentido de dotar o FC Porto com uma equipa competitiva.

"A presidência de André Villas-Boas vai ser muito difícil, pois herda uma situação financeira complicada, o que torna difícil reforçar a competitividade da equipa. Por outro lado, o legado de Pinto da Costa eleva muito a fasquia. Todavia, esta nova direção vai ter que encontrar forma de o Porto não ficar para trás (desportivamente), os sócios não deram 80% ao André Villas-Boas para o Porto ficar para trás… os sócios querem vitórias", reforça José Fernando Rio.