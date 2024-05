Sérgio Conceição. Futuro? “Já tomei a decisão”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, está feliz com a conquista de mais uma Taça de Portugal e garante que já tomou uma decisão sobre o futuro.

Futuro

"Eu já disse e fiz questão de dizer na antevisão que essa situação está muito definida na minha cabeça. Nos próximos dias saberão. Decisão? Já tomei a decisão, sim."



Conversa com Villas-Boas

"Não é uma questão de convencer. É uma questão de olharmos e vermos qual a melhor situação. O FC Porto não se dividiu. E este ano sentiu-se muito isso, essa divisão, tudo o que foi falado fora do Olival e do Dragão. Foi muito difícil de gerir isso. Tomei decisões mesmo com o grupo de trabalho muito duras.

Desculpas a André Franco, Jorge Sánchez, Toni Martínez e Iván Jaime

Uma palavra para o Franco, Jorge, Iván Jaime e para o Toni, porque ponderei muito, nunca o fiz, fi-lo pela primeira vez na carreira e custou-me muito e disse-o ainda hoje aos jogadores, mas tinha de ser porque eu vejo a equipa sempre, mas que tínhamos de dar um sinal forte. O Franco, o Iván e o Toni tiveram sempre um respeito máximo por mim e pelo FC Porto. Foram opções que eu tinha de tomar porque chamar os jogadores da equipa B, que não iam ser convocados, e perante algum mau humor tomei essa decisão.

O FC Porto derrotou o Sporting, por 2-1, após prolongamento, na final da Taça de Portugal disputada no Jamor.