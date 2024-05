Confirma Sérgio Conceição. Pepe não joga final da Taça de Portugal

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, confirma que Pepe não está disponível para a final da Taça de Portugal contra o Sporting. "Infelizmente, não pode dar o seu contributo amanhã. Tem evoluído de forma positiva", refere na conferência de imprensa de antevisão.

A final da Taça

"Espero um belo jogo, um jogo difícil, frente a uma equipa que, julgo eu, não perde desde março, quando foi com a Atalanta. Uma equipa extremamente bem orientada, com uma equipa técnica e um treinador com qualidade e jogadores fortes. Penso o mesmo da minha equipa. Trabalhamos de forma a, num jogo, que pode ser com prolongamento e penáltis, trabalhámos para ganhá-lo. É mais um título importante para o clube".

Pepe

"Ainda tive aqui uma última tentativa, mas infelizmente para nós não pode dar o nosso contributo para amanhã. Vamos jogar com um outro jogador no lugar do Pepe, com ele a dar-nos sempre força"

Onze do Sporting

"Não é difícil, querem que eu o diga? Diogo Pinto é evidente. Os três centrais será Diomande, Coates e Inácio. Nas alas, será o Geny e o Nuno Santos. No meio-campo, o Hjulmand e o Morita. Na frente, o Trincão, o Gyökeres e o Pote. Penso eu que será esse o onze. Mas trabalhámos com a possibilidade de ser um Paulinho, por exemplo. Cabe-nos a nós traçar cenários possíveis."



Derrotar o Sporting

"O importante nestes jogos, em termos daquilo que são as características, é sermos fiéis ao que somos como equipa. Isso adquire-se naturalmente pelo dia que é e por ser uma final. A intensidade, o plano traçado para o jogo, e cada um estar no seu nível alto. E, depois, a paixão. Acho que se vivermos este jogo com essa paixão, vai tudo correr bem."



Primeiro que pode vencer quatro Taças

"Eu não vivo com isso. Faz parte do que são uns anos de muita dedicação, muita paixão, trabalho e sacrifício. Também de muitas horas que faltei à minha família para poder ganhar. Estou completamente focado como se amanhã fosse o meu primeiro título. O passado é história. Tenho muito respeito por cada uma das pessoas que fazem parte dela, como é o caso do nosso presidente. Mas mais importante, é o título que temos para amanhã, pois é o mais próximo."



Pressão

"A pressão faz parte do jogo, das equipas que querem ganhar, das que estão habituadas a ganhar. Nos últimos sete anos conquistámos duas dobradinhas, o Sporting já não o faz há algum tempo. Temos a vontade de beber umas cervejinhas no final para comemorar e a pressão faz parte do jogo, dessa paixão de quem vai lá para dentro do campo e está habituado a lutar por títulos. Discurso de Amorim? Não deve ser o único. Eu desejo que ele tenha muita saúde, ele e a equipa dele. Quando defrontamos os melhores estamos sempre mais perto de ganhar. Temos de arranjar formas de ganhar e desmontar. No fundo, é a luta entre o gato e o rato. Quem é o gato e o rato? Nós somos dragões."

[em atualização]