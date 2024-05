Há 25 anos, o FC Porto conquistava o primeiro e único pentacampeonato em Portugal

Foi a 22 de maio de 1999 que o FC Porto conquistou o primeiro pentacampeonato da história do futebol português. E, até hoje, o único.

Há uma imagem que ficou para a história: nesse dia, o Porto entrou em campo em Alvalade já com o título conquistado, horas depois de um empate do Boavista frente ao Farense.

Na hora da fotografia de equipa, os 11 jogadores ergueram as mãos, com os cinco dedos levantados, em sinal do histórico penta.

Foram cinco títulos consecutivos, conquistados por um total de 68 jogadores. Apenas seis estiveram no penta: Folha, Paulinho Santos, Jorge Costa, Aloísio, Rui Barros e Drulovic.

O feito começou a ser construído em 1994, com Bobby Robson, que venceu os dois primeiros. António Oliveira sucedeu-lhe, conquistando mais dois. Fernando Santos foi o "engenheiro" do penta e não conseguir dar sequência no ano seguinte.

Entretanto, o Porto voltou a estar perto e foi tetracampeão entre 2006 e 2009. O Benfica também tentou alcançar o penta, mas foi travado precisamente pelos dragões no primeiro ano de Sérgio Conceição, em 2017/18. Desde aí que não há sequer um bicampeão em Portugal.