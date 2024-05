Vítor Bruno. “Mais ou menos rebentamento, queremos resgatar a Taça para o nosso museu"

O treinador adjunto do FC Porto, Vítor Bruno, considera justa a vitória diante do Sp. Braga e agora espera resgatar a Taça de Portugal, sem esquecer as declarações de Frederico Varandas.

A partida

"Sabíamos que era um jogo difícil, os últimos 4 ou 5 anos têm dito isso, temos tido alguma dificuldade na Pedreira. Entrámos bem. Era importante do ponto de vista defensivo castrar a capacidade dos médios do Sp. Braga alimentarem os jogadores da frente, estrangulando os espaços para que os homens da frente não conseguissem emergir. Penso que fizemos isso bem. Deu-me a entender que havia algum receio de ambas as partes correrem demasiados riscos. Um jogo muito calculista na primeira parte, muito dividido, nós com a iniciativa. Enquanto estivemos 11 contra 11 até me pareceu melhor, depois começámos a tentar gerir melhor o jogo, a torná-lo demasiado lento. Trabalhámos uma ou outra coisa no intervalo e melhorámos. Não conseguimos fazer o mais difícil na fase inicial da segunda parte, que era colocar a bola dentro da baliza. Depois começámos a despenhar com bola, com risco de poder sofrer em transição, e o Sp. Braga criou algum perigo, mas a equipa nunca se desarrumou do ponto de vista mental, sempre muito equilibrada e nunca perdendo a cabeça. Aí possivelmente achámos que podíamos jogar com o resultado. No final, parece-me que a vitória é justa e assenta perfeitamente bem à equipa.

A final da Taça de Portugal

“Era importante 'comprar' o bilhete que desse acesso direto à Liga Europa. Fizemo-lo bem e agora é tentar alimentar desta energia. Com muita energia, coração, ambição e astúcia para depois, mais rebentamento ou menos rebentamento, conseguirmos resgatar a Taça para o nosso museu".

Preparar

"A equipa tem energia para treinar amanhã para depois preparar a taça como sempre fizemos".

