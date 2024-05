Villas-Boas e a punição da UEFA. “É uma situação grave”

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, comenta o castigo da UEFA aos dragões, fala sobre a reunião com o treinador e aproveita para falar sobre as duas opções pendentes para centro de estágio.

A decisão da UEFA:

“Tínhamos perfeita noção da multa da UEFA, na sua extensão, no entanto, lamentavelmente e por conta do ato eleitoral, decidiram não comunicar a verdade aos associados do FC Porto.

Independentemente de tudo isso, é uma situação grave, que muito nos limita e que muita pressão vai causar sobre a próxima gestão. Pelo que todo o cuidado é pouco.

É importante, antes de 28 de maio, que os associados saibam perfeitamente qual é o estado atual do clube e da SAD. E das dificuldades que estamos diante de nós.

Ajuda para pagamentos

"O que arranjámos foi um grupo de investidores diferentes do que atualmente ou recentemente tinham suportado a sociedade desportiva em alguns pagamentos. Preferimos nós, enquanto nova direção do clube, optar por outro caminho e sugerimos isso mesmo à sociedade desportiva, que depois acabou por validar os diferentes contratos com esses investidores. Agora, a situação é essa, é uma situação difícil, que obriga a uma gestão rigorosa. O plano de sustentabilidade do clube é um plano longo, como sempre dissemos e como fomos dizendo durante a campanha eleitoral. Agora, quando tomamos conta dos processos, é um processo de reestruturação financeira do clube com o qual já estamos a trabalhar. Portanto, temos feito hoje reuniões nesse sentido, não só relativamente a futuros investidores, como também à banca internacional e também no que toca ao negócio com a Ithaka"



Sérgio Conceição

"É importante que a equipa tenha tranquilidade de trabalho. Dar estabilidade ao grupo de trabalho. A reunião será depois do final da Taça de Portugal".

A Academia e o CAR:

"Neste momento estamos a estudar os dois. Houve uma notificação ao FC Porto, por parte da Câmara Municipal da Maia, para mais um reforço do pagamento do contrato que está estabelecido na hasta pública. No entanto, nós continuamos a trabalhar nos dois, porque continuamos a ter as duas opções viáveis em cima da mesa, pela qual tomaremos uma decisão muito em breve.

Nós temos, como todos bem sabem, uma situação muito difícil de tesouraria, que causa muita pressão para a gestão financeira atual do clube. No entanto, queremos tomar uma decisão estratégica para o futuro, que é importante, e neste momento estamos ainda com os dois projetos abertos e a analisar a melhor solução para o futuro do clube. Portanto, ambas são muito diferentes uma da outra, beneficiam o FC Porto em todos os sentidos, e queremos é tomar a melhor decisão para o futuro.

Declarações feitas à margem do 25.º aniversário da Casa do FC Porto de Resende.



[atualizado às 16h23]