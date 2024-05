Pinto da Costa impedido de ir para o banco no Jamor

Jorge Nuno Pinto da Costa está impedido de se sentar no banco de suplentes na final da Taça de Portugal no estádio do Jamor.

O Tribunal Central Administrativo do Sul rejeitou o pedido de providência cautelar que pretendia suspender o castigo de 35 dias de suspensão aplicado ao ex-líder azul e branco.

Em causa declarações de Pinto da Costa após a derrota do FC Porto no Estoril.

Pinto da Costa gostaria de se despedir do banco do FC Porto na final da Taça de Portugal contra o Sporting, após os 42 anos de mandato.

FC Porto e Sporting jogam o final da Taça de Portugal a 26 de maio.