Fernando Madureira deixa liderança dos Super Dragões

Fernando Madureira e a mulher, Sandra Madureira, renunciaram aos cargos de presidente e vice-presidente da claque Super Dragões, do FC Porto.

Em nota, indicam não reunir as condições necessárias para manterem os cargos, afirmando terem sido alvo de “difamação, perseguição e ameaças” na sequência dos processos judiciais da Operação Pretoriano, que deixou Fernando Madureira em prisão preventiva, e da investigação à alegada especulação com bilhetes para jogos do FC Porto.

A claque convoca ainda os associados para uma reunião da Assembleia Geral a realizar-se no dia 15 de julho, para a eleição de uma nova direção, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral.

A apresentação de listas candidatas decorre até dia 1 de julho.