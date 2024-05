Conceição: "A partir de dia 27 vou sentar-me com o nosso presidente André Villas-Boas"

O treinador do FC Porto lançou o jogo contra o Sp. Braga (sábado, 20h30), que vai definir o terceiro e quarto classificados da Liga. Sérgio Conceição, que confirmou uma reunião com Villas-Boas para o dia depois da final da Taça, reconheceu que esta é uma situação nova durante o seu mandato e deu conta de que a única coisa que pode fazer é tentar ganhar o jogo. Em conferência de imprensa, no Olival, o técnico comentou a sua relação com Rui Duarte, o interesse de clubes estrangeiros e analisou ainda "as verdades" do futebol português.

O que vai ser decisivo com Sp. Braga? Coletivo ou individualidades?

“O desempenho coletivo é sempre mais importante [do que as individualidades], ou seja, o que isso faz é que as individualidades depois venham cá para fora e que haja um momento de grande talento desses mesmos jogadores.”

Sp. Braga II

“No FC Porto jogamos sempre finais, no sentido de que os jogos são todos para ganhar, independentemente da competição e do momento da época. Neste caso não é uma final, porque o empate basta ao FC Porto. As finais não podem ficar empatadas. É um jogo que decide o terceiro lugar, temos consciência disso. Não é que estejamos mais ou menos motivados em função de estar a disputar o primeiro lugar. A motivação tem de ser própria de um jogo de futebol que vai obviamente permitir ao FC Porto ficar num lugar acima daquele que poderá acontecer se não ganhar.

Rui Duarte

Era o nosso capitão no Olhanense, um jogador muito inteligente, um médio ofensivo com uma capacidade e qualidade técnica acima da média e depois também com a perceção daquilo que é o jogo. Ele tinha essa boa leitura. Não previa [que chegasse a treinador]. Temos de associar algumas características que são importantes num treinador de futebol, não só uma boa leitura do jogo e ser um ex-jogador, há outras coisas que são necessárias. Mas tinha lá a base para, no fundo, estar a acontecer o que está a acontecer e eu desejar-lhe, exceptuando o que vai acontecer amanhã, a maior sorte do mundo. É um amigo.”

Ambiente

“Acho que temos de olhar para o jogo de uma forma muito profissional e prepará-lo da melhor forma para tentar ganhá-lo. Antes de começar o jogo, tudo se fala, tudo por interferir ou não, consoante os momentos da equipa, enfim, uma situação ou outra pode acontecer durante a semana que seja mais mediática. Mas quando o árbitro apita tudo fica para trás e há um foco total no plano de jogo e nas tarefas que cada um leva para o jogo.

Pepe

“Infelizmente, ainda não está pronto para jogar. Continua condicionado. Vamos ver, vai ser uma luta diária até ao último jogo, a final [da Taça]...”

Interesse do Marselha: presidente esteve no Porto?

“Nenhum adepto, sócio e simpatizante do FC Porto lhe interessa o que vem na imprensa, interessa-lhe ganhar o jogo com o Braga. Em relação a isso, tenho a dizer, outra vez, que a partir de dia 27 sentar-me-ei com o nosso presidente André Villas-Boas, para decidir aquilo que vamos fazer e conversar sobre variadíssimas coisas que são importantes para o futuro do FC Porto. Isso é que é o mais importante.”

Alegado interesse do Barcelona, falou-se nas últimas horas.

“Estive a trabalhar, não vi… Está a dar-me uma novidade. Vocês estão doidinhos que vá daqui para fora [risos]. A partir do dia 27 vamos resolver todas as situações que temos de resolver.”

Quatro atletas afastados

“Vai estar tudo em cima da mesa, são atletas que têm de contrato com o FC Porto.

Implicações do quarto lugar

“Depende da final da Taça também. Mas nós não olhamos para isso, vamos para ganhar o jogo. É diferente ficar em quarto ou em terceiro. Graças a Deus, nestes quatro anos nunca tinha acontecido esta situação. Estamos a passar por ela, vamos fazer tudo para ficar em terceiro. Faz parte do nosso trabalho.”

Varandas e o “rebentar com eles” no Jamor:

“Teoricamente, somos sempre rebentados por toda a gente. Rebentaram agora umas imagens incríveis, depois de um mês e tal, no Estoril, onde houve um comportamento reprovável e antidesportivo de dois atletas meus, OK?, mas depois não se fala na causa ou no porquê. Se calhar houve injustiças, algumas provocações. É reprovável, mas virem cá para fora estas imagens neste momento… é um exemplo do que é o “rebentar” connosco. Estamos habituados a que nos queiram rebentar, mas em termos práticos é outra situação. Teremos tempo de falar nesses rebentamentos.”

FC Porto não vence em Braga desde 2018/19

“Se vamos ver jogo por jogo, houve sempre incidências que levaram a que isso acontecesse. Estou a lembrar-me de um jogador que chutou à baliza e foi expulso, estávamos a ganhar 2-0, acabámos por empatar 2-2. Entrámos a ganhar com golo do Uribe e depois houve também uma situação que não foi muito benéfica para o FC Porto. Os jogos têm todos a sua história. Baseio-me sempre no trabalho, não me agarro às estatísticas quando são favoráveis e muito menos quando são desfavoráveis.”

Pressa para acabar a época mais difícil?

“Dentro da adrenalina que eu tenho e da minha forma de viver os jogos, sou uma pessoa tranquila no que é o nosso trabalho, sempre com uma grande ambição. Estou à espera que chegue o jogo, não estou à espera acabe rápido [a temporada]. Esta não é a classificação que estamos habituados e queremos para o futuro de acordo com o passado do FC Porto, mesmo comigo. É o que é. Temos de fazer o melhor possível para ganhar o jogo.”

Futuro. Milan, Marselha, Barcelona… Não queria um projeto de Champions?

“Eu estou num projeto de Champions. Aqui, pela classificação que temos, no próximo ano não vai ser possível. Não poderá ser o motivo para estar ou sair, não tem nada a ver uma coisa com outra.”

Conceição e as “verdades”

“Fiquei admirado com as notícias a dizer que o meu recurso não foi aceite e que levava uma multa. O que fiz desta vez?, pensava que era outra coisa qualquer. O quinto amarelo não dá direito a recurso. O único recurso a um quinto amarelo foi com o jogador Palhinha, do Sporting Clube de Portugal. A partir daí já não há recursos de ninguém. Não meti recurso nenhum, é mentira, isto passou como uma verdade durante a semana. Se andar a desmentir tudo o que dizem, depois não havia tachos para os que comentam na televisão. Há muita gente que comenta mentiras e que faz daquilo verdades.

Ahh, fui multado por causa da braçadeira, o presidente já me apresentou as contas disso, dá 300 e tal euros ou 400 euros. Eu começo o jogo com um casaco e fico só com a camisola, a braçadeira está no casaco. Estou sempre em pé, raramente volto a vestir o casaco, a braçadeira fica por ali. Não estou a pensar se tenho de estar com a braçadeira… Provavelmente, não serei conhecido para as pessoas da Liga ou dos regulamentos, dão-me sempre a mesma multa. Tenho de andar com a anilha, como os pombos, para me conhecerem.”