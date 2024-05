"Varandas é o maior incendiário do futebol português", diz Rodolfo Reis

Rodolfo Reis não poupa o presidente do Sporting, depois de este ter dito num jantar com os jogadores que na final da Taça de Portugal há que "rebentar com eles [FC Porto]".

Em declarações a Bola Branca, o antigo capitão portista e atual comentador televisivo afeto aos dragões fala de um "vexame", que ainda assim pode motivar os jogadores azuis e brancos, e mostra-se corrosivo para com Frederico Varandas.

"É um homem sem valor, nada respeitador do adversário. Deu gás aos jogadores do FC Porto e o que disse foi um vexame. Fala-se hoje de presidentes mais jovens, mais cultos, mas ele é o maior incendiário do futebol português", atira o ex-treinador, sem tirar nem pôr.

Antes da final do Jamor, o FC Porto ainda tem de tentar ultrapassar o Sp.Braga na Pedreira para terminar a Liga no pódio. Ou seja, a equipa de Sérgio Conceição está perante duas finais, o que no atual contexto deixa Rodolfo apreensivo.

"Estou, de facto, apreensivo, porque o FC Porto está em convulsão interna. O FC Porto tem de ganhar ou ganhar. Se ficar em quarto e perder a Taça de Portugal, a época, desportivamente, foi muito fraca", sustenta, ao mesmo tempo que critica Artur Soares Dias pelo cartão amarelo que retira o treinador do banco em Braga e "prejudica" os dragões.

"Um treinador no banco é muito importante. Até nisso o FC Porto, mais uma vez, foi prejudicado. Foi um ato imponderado do árbitro", reforça.

Em simultâneo com a questão desportiva, e fora de campo, o universo portista assiste a mais um episódio a ligar o nome do clube à justiça. A operação "Bilhete Dourado" resultou na apreensão de 4.000 bilhetes de jogos de futebol , 44.510 euros, documentação relacionada com a venda ilegal dos ingresso e na constituição de 13 arguidos. Rodolfo Reis, em Bola Branca, pede punições, caso algo seja provado em tribunal.

"É muito preocupante. Se algo for provado, que vá tudo lá para dentro. Se o protocolo deu azo a que houvesse jogadas nos bastidores, com o FC Porto a ser lesado, então que se castigue", finaliza.