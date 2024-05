'Bilhete Dourado'. Apreendidos 4.000 bilhetes do FC Porto e 44.400 euros

A operação "Bilhete Dourado" resultou na apreensão de 4.000 bilhetes de jogos de futebol do FC Porto, 44.510 euros, documentação relacionada com a venda ilegal dos ingresso e na constituição de 13 arguidos, avançou fonte policial.

Fonte oficial da PSP adiantou, na noite de domingo, à agência Lusa que da operação "Bilhete Dourado" resultou na "apreensão de cerca de 4.000 bilhetes de vários jogos do FC Porto, 44.510 euros em numerário, uma tocha, diversa documentação relacionada com a venda e distribuição ilegal de bilhetes, diversos equipamentos informáticos e telefónicos, várias máquinas fotográficas com conjuntos de objetivas e 323 cartões de sócio do Grupo Organizado de Adeptos Super Dragões".

Foram ainda constituídos arguidos 13 pessoas no âmbito da operação "Bilhete Dourado" que a PSP encetou este domingo pelas 07:00 com a Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto, a desencadear uma operação de "grande envergadura nos concelhos do Porto, de Vila Nova de Gaia e de Matosinhos".



As diligências foram ordenadas pelas entidades competentes - Ministério Público e Juiz de Instrução Criminal - e foram executadas com o apoio operacional de várias valências da PSP, inclusivamente da sua Unidade Especial de Polícia (UEP).

Esta operação teve origem em certidão extraída do inquérito que levou à operação "Pretoriano", e que visou a execução de 14 mandados de busca domiciliária e quatro mandados de busca não domiciliária.

Em causa está a suspeita de um esquema criminoso, relacionado com a distribuição e venda da bilhética associada ao FC Porto, envolvendo funcionários do clube e de vários elementos que integram uma das suas claques.

Foi recolhida prova da suspeita de crimes de distribuição e venda de títulos de ingresso falsos ou irregulares e distribuição e venda irregulares de títulos de ingresso previstos na lei.