Sérgio Conceição. “Não compreendo o amarelo”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, considera “justíssimo” o triunfo contra o Boavista, mas lamenta o amarelo visto, que o tira da última partida do campeonato contra o Sp. Braga.

“Final” em Braga

"Nós temos dois resultados, é ganhar ou ganhar. Não queremos ir para pensar noutro resultado que não esse. Vamos encontrar uma equipa difícil, que vem de uma vitória moralizadora num dérbi”.

Quinto amarelo

“Infelizmente não vou estar no banco, não compreendo o amarelo. É o meu quinto. Estava a festejar com o Mehdi, com a equipa. Passámos todos à frente do banco e fui eu quem levou o amarelo. Sinceramente é cansativo e desgastante. É uma pena não acabar o campeonato no banco. É uma pena porque não merecia este amarelo. Noutras situações se calhar merecia, mas hoje não havia motivo. Não podemos dizer mais do que isso porque se não levo um processo. Mas tenho total confiança na equipa técnica, no Vítor Bruno. Já aconteceu várias vezes infelizmente. Está tudo preparado, é só a figura que está no banco. Eles têm qualidade para assumir certas situações. Estou completamente tranquilo, mas acho que não merecia acabar assim porque não fiz nada para merecer este amarelo".

O jogo

"Na primeira parte também com uma equipa bem organizada no seu terço defensivo, com basculações à zona da bola também, penso que fomos algo lentos nessa situação, acho que não fomos muito inteligentes como tínhamos de encontrar espaço. Não com variações de forma direta e previsível, era mais encontrar mesmo com pouco espaço gente entrelinhas. Porque os nossos médios mostravam-se, mas eram pressionados e não encontrávamos linhas. Quando encontrávamos gente, eles rapidamente metiam uma ou duas coberturas. Depois a partir daí, o que era bom, havendo outro espaço a explorar, acho que não foi tão bem conseguido, mas por precipitação, falta de inteligência do que era necessário para ferir o adversário. Já a segunda parte foi de um sentido só. Na primeira o Boavista tentou sair em contra-ataque para tentar fazer o seu golo. Conseguiu na segunda parte e nós sempre a mudar, a tentar dentro e fora. Com 7, 8 ou 9 ocasiões claras. Foi uma vitória justíssima, que peca por escassa pelo caudal ofensivo na segunda parte".

O FC Porto derrotou o Boavista, por 2-1, e recuperou o terceiro lugar no campeonato. Na última jornada, os dragões vão defrontar o Sp. Braga para decidir quem fecha o pódio da I Liga.