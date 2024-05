Sérgio Conceição: "Já disse que não estou agarrado ao lugar"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, diz que não está "agarrado ao lugar" que ocupa há sete anos.

Na antevisão ao jogo com o Boavista, marcado para as 20h30 de domingo, no Dragão, Conceição não quis falar sobre a alegada cláusula para rescindir incluída no novo contrato, declarando que "não há nada para esclarecer".

Sérgio Conceição lembrpu que "a opinião dos candidatos e do atual presidente era que eu já devia ter renovado há um ano e pouco".

"Assinei um contrato de quatro anos. Estou aqui há sete anos, já renovei duas vezes, esta é a terceira. Nestes sete anos, tivemos três anos difíceis de 'fair play' financeiro, dois anos de pandemia também difíceis. Foram muitas as dificuldades, mas, mesmo assim, a nível de títulos, estamos igual ao nossos dois maiores rivais, Sporting e Benfica."



"Já disse que não estou agarrado ao lugar. Não quero falar mais nisso. Respeitem isso", apelou.

Conceição foi confrontado com a visita do novo presidente. André Villas-Boas, ao centro de treinos, afirmando que “foi importante conhecer os funcionários”. Quanto ao discurso de Villas-Boas foi “uma conversa muito cordial, de ambição”, algo “normal para quem trabalha” no FC Porto.

Sobre o FC Porto-Boavista de domingo, a contar para a jornada 33 do campeonato, Sérgio Conceição sublinhou que o adversário é “uma equipa que está numa zona difícil e que vai fazer deste jogo uma final”.

O treinador portista referiu que a sua missão é “ganhar jogos que acabem por dar títulos e também valorizar os jogadores, os ativos do clube”, mas salientou que “o mais importante” é manter o foco “no Boavista”.

João Mário “está melhor” e estará na convocatória, ao contrário de Stephen Eustáquio, a quem morreu o pai. Jorge Sánchez, Iván Jaime, Toni Martínez e André Franco continuarão de fora.



Em relação às presenças de Evanilson e Wendell na Copa América, Conceição disse estar "feliz" por isso, acrescentando que conta com ambos "para amanhã" e que "a seu tempo" falará "dessas situações".