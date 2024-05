Bobó e o dérbi do Porto: "Nós dizíamos ‘somos do fato-macaco, não somos da gravata, somos mecânicos, carpinteiros, obreiros’"

Quando fechamos os olhos e fazemos força para o vermos em campo, vemos alguém solidário e com um pontapé canhão. Agora, ouvindo o que vem do outro lado do telefone, ouve-se um homem sereno e um neto a fazer os seus sons inocentes. Bobó tem 61 anos e jogou no FC Porto e no Boavista, o “Boavistão” reforça ele, num dérbi que marca a próxima jornada da Liga Portuguesa.

“O Boavista não terá muitas alternativas. Já sabemos que o Porto tem um plantel mais apetrechado do que o do Boavista, mas dérbi é dérbi”, assim embrulha a questão.

Os clubes vivem momentos diferentes. Fary subiu agora à presidência do clube do Bessa, depois dos vários problemas de tesouraria, e André Villas-Boas venceu umas históricas eleições contra Jorge Nuno Pinto da Costa. “Algo tem de mudar dentro da estrutura”, diz o antigo centrocampista sobre ambos os clubes. “Se mudam é para melhorar, não é para piorar.”

E acrescenta: “Villas-Boas vai trazer muita coisa de novo. Ele é novo, é um conhecedor da área e com certeza vai trazer algumas coisas, mas não devemos esquecer o passado. O passado é que faz história”, lembra. E lá elogia o “legado” de Pinto da Costa, que esteve naquele cargo de presidente durante 42 anos. Bobó jogava no FC Porto, tinha subido há um ano dos juniores, quando o agora presidente cessante ganhou a presidência do clube, sucedendo a Américo de Sá.

Foi numa história sobre Pedroto e Pinto da Costa, no FC Porto, que ganhou mais ânimo na conversa, até o netinho parece ter ficado em silêncio, deliciado com a história. Puxando a fita atrás, recorda o momento em que Pedroto o chamou para substituir Fernando Gomes a ponta de lança, mas havia um problemazinho.

“Como ele brincava muito comigo, antes do jogo papei dois bifes, pá”, conta Bobó, na galhofa. “Ele pediu dois bifes para mim, vieram os dois bifes e eu comi. Não estava à espera de jogar.” E lá jogou, entrou, Vermelhinho cruzou e ele marcou o golo da vitória, com a sola, contra o Penafiel.

Pinto da Costa, no banco, o desejo que tem agora para o derradeiro jogo da carreira no Jamor, abraçou Pedroto, diagnosticado com uma doença grave na altura. A história foi citada por Pinto da Costa no documentário na Amazon, este ex-futebolista.

E do Boavista, e do Boavista, o que leva na lembrança? “Tenho memórias do Boavistão”, começa por dizer como quem limpa a garganta. “Foram oito anos de Boavista, em seis anos fomos à Europa. Era um Boavistão. Era diferente deste”, lamenta.

E continua: “Sabemos que o problema é financeiro. Havendo um bom investidor na estrutura, o Boavista pode voltar a ser um Boavistão como era na minha época”.

Sobre o dérbi do Porto, Bobó considera que os axadrezados têm de olhar nos olhos dos jogadores do FC Porto. “Têm de dar 100% para conseguirem pontuar no Estádio do Dragão. Têm de jogar com alma, como é hábito. Na minha época dizíamos ‘somos do fato-macaco, não somos da gravata, somos mecânicos, carpinteiros, obreiros da construção civil’ e é assim que o Boavista tem de ser, entregar-se ao máximo, para ganhar ao Porto.”

O Porto-Boavista joga-se no domingo, no Estádio do Dragão, a partir das 20h30. O jogo terá relato na Renascença e o acompanhamento em direto, ao minuto, em rr.pt.