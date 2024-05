Villas-Boas toma posse como presidente da SAD do FC Porto a 28 de maio

O recém-empossado presidente do FC Porto, André Villas-Boas, sucederá a Pinto da Costa na liderança da SAD em 28 de maio, anunciou esta terça-feira a Mesa da Assembleia Geral da sociedade responsável pelo futebol profissional portista.

De acordo com a convocatória publicada pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Lourenço Pinto, a sessão vai decorrer dentro de três semanas exatas, às 11:30, no auditório do Estádio do Dragão, no Porto, e envolve seis pontos na ordem de trabalhos.

Além da deliberação sobre as eleições dos novos corpos gerentes da administração da SAD, da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo ou da Comissão de Vencimentos, será formalizada a nomeação do Revisor Oficial de Contas.

Eleitos em 27 de abril, face à vitória expressiva da lista B no sufrágio mais participado da história do FC Porto, os novos órgãos sociais do clube efetivaram esta terça-feira a sua entrada em funções para o quadriénio 2024-2028, numa sessão terminada com o discurso de Villas-Boas, que solicitou uma rápida renúncia dos administradores da SAD aos atuais cargos.

Em face dos prazos impostos pelo Código das Sociedades Comerciais e pelo Código do Mercado dos Valores Mobiliários, apenas depois dessa tomada de posse no clube é que podia ser convocada uma Assembleia Geral de acionistas, com 21 dias de antecedência mínima, para empossar a nova equipa da SAD, cenário que atrasa as pretensões do ex-técnico da equipa de futebol portista, tal como a ausência de renúncias na atual gestão.

A transição de poderes vai ser concretizada no final do mês, dois dias depois da final da Taça de Portugal, na qual o FC Porto enfrenta o recém-campeão nacional Sporting, no Estádio Nacional, em Oeiras, e vai tentar arrebatar o troféu pela terceira edição seguida.

Pinto da Costa assumiu a vontade de acompanhar simbolicamente essa partida no banco de suplentes dos "dragões", apesar de estar a cumprir uma suspensão de 35 dias, devido às críticas feitas à arbitragem após a derrota do conjunto comandado por Sérgio Conceição na visita ao Estoril Praia (1-0), em 30 de março, para a 27.ª jornada da I Liga.

Essa sanção abrange as zonas técnicas dos recintos e extravasa a data da final da Taça de Portugal, mas o ainda presidente da FC Porto SAD pode impugná-la junto do pleno do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, tendo esse recurso efeitos suspensivos sobre a decisão inicial determinada pela secção profissional daquele órgão.

Se o pleno mantiver a suspensão vigente de 35 dias, Pinto da Costa dispõe também da possibilidade de interpor junto do Tribunal Arbitral do Desporto uma providência cautelar, que, se for aceite, permitirá a presença do dirigente junto ao relvado do Estádio Nacional.

André Villas-Boas tornou-se o 34.º presidente da história do FC Porto em 27 de abril, ao totalizar 21.489 votos (80,28%) para se superiorizar nas eleições dos órgãos sociais dos "dragões", quebrando uma sequência de 15 mandatos e 42 anos de Pinto da Costa, que acumulou 5.224 (19,52%), com o empresário e professor Nuno Lobo a somar 53 (0,2%).

O ato eleitoral mais concorrido de sempre do clube contou com a participação de 26.876 associados no Estádio do Dragão, tendo havido também 73 votos em branco e 37 nulos.

A investidura de André Villas-Boas, de 46 anos, implica o fim do "reinado" presidencial de Pinto da Costa, de 86 anos, que tomou posse pela primeira vez em 23 de abril de 1982, tornando-se, desde então, o dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial.

Ao longo desses 15.355 dias, e entre todos os escalões, o FC Porto arrebatou 2.591 títulos em 21 modalidades - 68 dos quais no futebol sénior masculino, incluindo sete internacionais.