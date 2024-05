"Acreditou no meu trabalho quando eu era um jovem de 21 anos": a homenagem de Pepe a Pinto da Costa

O capitão do FC Porto recorreu ao Instagram para deixar uma mensagem a Pinto da Costa, aproveitando a deixa para encaminhar também uma mensagem para o atual presidente.



O central portista fez referência ao sucesso vitorioso do presidente cessante: “Um líder que levou o nome do nosso clube além-fronteiras, num percurso de vitórias sem igual”.

Pepe recordou ainda os seus primeiros passos no futebol nacional: “Acreditou no meu trabalho quando eu era um jovem de 21 anos…E com igual confiança recebeu-me no meu regresso ao Dragão, com 36 anos”.

Ainda dentro da mensagem para Pinto da Costa, o internacional português fechou com as seguintes palavras: "Eterna honra, orgulho e gratidão por tudo o que partilhámos e por tudo o que deu ao nosso Porto”.

Para terminar a sua publicação, Pepe dirige-se a André Vilas Boas, o novo presidente do FC Porto: “Aproveito ainda para desejar ao Presidente André Villas-Boas e à sua equipa muitos êxitos e grandes conquistas!”.