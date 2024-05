"A renúncia da adminstração não seria um ato de fuga, o clube não tem dois presidentes": o discurso de Villas-Boas na tomada de posse

O novo presidente do FC Porto foi empossado esta terça-feira e falou às gentes da cidade e do clube pelas 12h45, numa cerimónia na qual Pinto da Costa, o presidente que abandona agora 42 anos depois, foi ovacionado de pé e ouviu alguns recados, nomeadamente sobre o adiamento da renúncia da adminstração da SAD. Eleito com 80.3% nas eleições de 27 de abril, estas foram as palavras de André Villas-Boas:

“Aos 32 anos tornei-me treinador do FC Porto, num ano mágico, e agora tomo posse como 32.º presidente do FC Porto, o que muito me orgulha.

O clube é uma instituição fundamental para o crescimento social e cultural da cidade, da região Norte e do país, um porta-estandarte dos valores e ideais das suas gentes e da sua cultura. Ser portista é um estado de alma e é nessa unidade que aqui hoje nos encontramos.

Hoje, damos início a uma nova era na história do nosso clube. Uma era que terá o meu compromisso e o de todos os que integram a minha equipa para elevar o bom nome do FC Porto, vincado pelo sentido de exigência de todos os portistas e respeitando a importância do seu palmarés.

Vivemos até há dias um ciclo eleitoral vivo, dominado pela vitalidade e vontade dos sócios em imprimir uma mudança histórica no rumo do FC Porto. Nessa vontade sabemos que existem três pilares fundamentais que obrigarão esta direção a elevar-se para responder à altura da confiança em nós depositada.

Primeiro: o do FC Porto dos associados, respeitador da sua génese, representativo da emoção e amor de cada um por esta instituição. Um clube dos sócios e para os sócios.

Segundo: o do FC Porto vencedor, indomável, imortal, temido pelos seus adversários, que joga em cada campo e em cada modalidade para ganhar.

Terceiro: o do FC Porto moderno, arrojado, organizado, estruturado, transparente e financeiramente sustentável.

Todos amamos o FC Porto, todos o queremos no lugar onde merece estar, o primeiro lugar. Sempre. Na passada semana foi timbrada a letras de ouro uma das mais belas páginas da vida do associativismo do nosso clube. O ato eleitoral de 27 de abril decorreu de forma exemplar e isso só foi possível pela dedicação inexcedível dos funcionários e colaboradores do FC Porto, bem como dos presidentes e delegados às mesas e do esforço contagiante de muita gente que trabalhou afincadamente para que o mesmo corresse de forma ordeira e transparente.

Saúdo a direção irrepreensível do presidente da mesa da Assembleia Geral, o doutor Lourenço Pinto. Desse ato solene, democrácito, tenho a certeza que vossa excelência está honrado. Foi feita história, pelo que em nome de todos os portistas lhe agradeço a dedicação, empenho e coragem. Graças a ele tomo hoje posse como 32.º presidente do FC Porto.

Assumo este cargo legitimado por um amplo apoio. Votaram neste ato eleitoral mais de 27 mil sócios, a maior votação de sempre na história do clube. Desse ato restou a força e a certeza de que só há um Porto, o que nos define e aquele que defendemos. Iremos lutar por este clube juntos, do mesmo lado da barreira de modo a vencermos todos. Não só os que marcaram o passado, mas também o que marcarão o futuro.

Sinto-me honrado e orgulhoso por terem confiado e escolhido o nosso projeto para o clube. De vós, sócios adeptos e simpatizantes do FC Porto, espero exigência e vontade de vencer. De mim, de toda a minha equipa, garanto-vos empenho, dedicação e amor ao FC Porto. Estamos aqui apenas e só para o servir, com entrega de corpo e alma, com trabalho, com uma visão que nos transportará para a modernidade, sabendo que o caminho será duro mas que, com o vosso apoio, triunfaremos.

Este dia convoca-nos também para um sentimento de grande emoção. Não existem palavras para descrever ou até agradecer tudo o que fez pelo FC Porto Jorge Nuno Pinto da Costa. O presidente dos presidentes não é metáfora, é memória, respeito, gratidão, mas é sobretudo obra, vitória e glória. É uma folha de serviços única que traz consigo um pensar vivo e presente. Este é o FC Porto que vos deixo, cuidem dele. Jorge Nuno Pinto da Costa, assim o irei fazer. O seu legado é eterno e será sempre respeitado. [ovação de pé para o presidente que abandona agora o clube 42 anos depois].

Quero agora deixar-vos umas palavras sobre o futuro. Neste mundo, em permanente mudança, é exigida capacidade de adaptação e resposta. O FC Porto está numa fase muito sensível da sua sustentabilidade futura. O caminho da sua recuperação será longo, essa é uma responsabilidade maior que encaramos com a força que é a marca dos portistas. O futuro é uma janela de oportunidade e crescimento sustentado onde a criação de valor terá de ser obrigatoriamente maximizada. Estamos prontos e temos uma visão clara e um projeto definido para o clube: o rigor, a excelência e a competência irão afirmar-se como marca do nosso trabalho.

Não poderia deixar de terminar este discurso sem fazer um apelo ao bom senso da administração da SAD do FC Porto. A vossa renúncia não seria jamais considerada como um ato de fuga, mas sim um ato nobre que vos elevaria. O clube não tem dois presidentes, tem um presidente eleito pela vontade expressa dos sócios numa mudança. Atrasar o inevitável é adiar a construção de um FC Porto mais forte e estou seguro que é isso que vossas excelências desejam. A todos os associados do FC Porto, a todos os portistas e convidados aqui presentes, o meu muito obrigado por tornarem este um dia histórico no futuro do FC Porto.

Só há um Porto, viva o FC Porto."