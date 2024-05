Sérgio Conceição. "Entrámos sem brilho"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, pede mais “brilho” à sua equipa, apesar da vitória 3-0 diante do D. Chaves.

A partida

"Aquilo que quero ver na minha equipa, independentemente dos objetivos, tem que ser representar o clube da melhor forma em cada dia. Falo de uma grande ambição, empenho, determinação. Isso está. Entramos no jogo sem brilho, prazer, quando é assim já fica mais difícil. Eu disse isso aos meus jogadores. Demorámos a entrar no jogo, tivemos a expulsão. Eles correram e deram o melhor, mas quando temos alegria e brilho no olho as coisas ficam mais fáceis porque temos mais qualidade."

Equipa jovem, mas com motivação

"Eu quando era miúdo jogava na estrada sem sapatilhas. Hoje terminámos com uma equipa muito jovem, o mais velho era o Pepê. Eu com os meus filhos em casa ou amigos, mesmo com os meus joelhos em dificuldades, sou competitivo. Parece que é daquelas profissões como trabalhar nas obras e não é. Somos abençoados. Temo que aproveitar mais isso. Representar um clube como porto e ter paixão pelo futebol"

Estreia de Gonçalo Sousa

"Olhámos para o jogo e decidimos ter o Gonçalo no banco. Fiquei muito contente pela estreia. Tem muito talento. Fico contente por mais um jogo consistente do Martim. 11 jogadores que vieram da formação. Os adeptos olham sempre para o resultado"



Francisco Conceição ultrapassa Sérgio Conceição

"O António Oliveira foi o grande culpado porque me metia a lateral. Na frente tinha feito mais golos. É importante que a família fique ligada a este grande clube. Contente pelo Francisco, Gonçalo, Martim, por todos os miúdos, que consigam ser uma mais valia para o clube"

Taremi no inter

"É um profissional fantástico. Jogou como se tivesse 10 anos de contrato e isso para mim é que é importante. Seria uma estupidez não utilizá-lo porque para o ano vai para outra equipa. Há outros jogadores, que por um motivo ou outro vão sair e têm 4 anos de contrato, que por vezes não têm a capacidade para darem tudo o que o Taremi deu e continua a dar.

