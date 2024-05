Villas-Boas e Pinto da Costa abraçaram-se no Dragão

Jorge Nuno Pinto da Costa e André Villas-Boas cumprimentaram-se durante a final do campeonato de voleibol feminino.

No final do segundo set da partida, o presidente eleito dos dragões subiu à tribuna do pavilhão e abraçou o presidente cessante, por entre sorrisos. As imagens foram captadas pelo Porto Canal.

De recordar que Villas-Boas venceu as eleições do passado sábado com mais de 80% dos votos, numa eleitoral no Dragão que bateu todos os recordes do clube.

A tomada de posse dos novos dirigentes está marcada para dia 7 de maio.