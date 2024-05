José Fernando Rio quer "os dois presidentes" do FC Porto "lado a lado" no Jamor

Para o candidato em 2020 e apoiante de Pinto da Costa nas eleições que deram a vitória a Villas-Boas, "faz todo o sentido" que o presidente dos últimos 42 anos "esteja na final do Jamor e, se possível, que receba a Taça".

"Se a transição for pacifica, os dois presidentes, André Villas-Boas e Jorge Nuno Pinta da Costa, poderão estar presentes no jogo, lado a lado, e, assim, iniciar uma nova era de união e de grandes vitórias", sugere, em declarações a Bola Branca .

Apesar de a hipótese de ser André Villas-Boas o representante máximo do FC Porto na tribuna presidencial do Jamor estar cada vez mais afastada , há uma outra solução, que começa a ganhar força entre os associados dos dragões. Um deles, o antigo candidato José Fernando Rio, que defende uma mostra de união na final da Taça de Portugal.

Nesta conversa com a Renascença, José Fernando Rio afasta, ainda, um cenário de demissão da atual direção para que os novos órgãos sociais assumam o comando do clube antes do tempo.

"É preciso ter calma. Não há pressa nenhuma. Os novos corpos sociais acabaram de vencer as eleições, vão ter um mandato de quatro anos e, portanto, não vale a pena estarmos a criar pressões e atritos desnecessários. Devem fazer as coisas de comum acordo, devem conversar", refere.

Para o antigo acionista da SAD do FC Porto, a transição entre direções tem de seguir o "grande exemplo" que os sócios deram durante o ato eleitoral, devendo ser "cordial, sem grandes atritos, e que defenda os interesses do clube".