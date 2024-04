Pinto da Costa despede-se da presidência do FC Porto na final da Taça de Portugal

Nesse sentido, o FC Porto terá dois presidentes nessa partida. Villas-Boas já será o presidente do clube em funções, ainda que quem dispute as provas profissionais seja a SAD, presidida por Pinto da Costa.

Ora, Lourenço Pinto terá um prazo de 15 dias para a marcação do evento e, mesmo que o faça com especial rapidez, o prazo de 21 dias de antecedência mínima impede que a sucessão na SAD seja feita antes da final do Jamor.

De acordo com a publicação, a tomada de posse de Villas-Boas como presidente do clube deverá acontecer já na próxima semana, mas só após esse momento poderá ser solicitado ao presidente da mesa da Assembleia Geral a marcação da reunião para a sucessão da SAD, organismo que está à frente do futebol profissional.

André Villas-Boas ainda não será o presidente da SAD do FC Porto na final da Taça de Portugal, no dia 26 de maio. Será o jogo de despedida do presidente cessante, Pinto da Costa, segundo o jornal " Record ".

Pinto da Costa poderá sair de cena, no FC Porto, com uma terceira Taça de Portugal consecutiva. No total, o dirigente portista conquistou mais de 1300 troféus em todas as modalidades nos 42 anos à frente do clube.

No futebol, Pinto da Costa venceu 23 campeonatos, 22 Supertaças, 15 Taças de Portugal, uma Taça da Liga, duas Ligas dos Campeões, duas Ligas Europa, uma Supertaça Europeia e duas Taças Intercontinentais.

André Villas-Boas é o sucessor de Pinto da Costa após vitória expressiva nas eleições do último sábado. O antigo treinador do Porto foi eleito com 80% dos votos, batendo o principal rival em todas as 44 mesas onde descansavam as urnas. Pinto da Costa, de 86 anos, recebeu apenas 19,5% dos votos nas eleições mais concorridas da história, com 27 mil sócios a aderir às urnas.