Castigo de 35 dias para Pinto da Costa (que pode terminar mandato no FC Porto suspenso)

Jorge Nuno Pinto da Costa pode terminar os 42 anos como presidente do FC Porto longe da ação, depois de o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lhe ter aplicado um castigo de 35 dias de suspensão por críticas à arbitragem. Em causa estão umas declarações do ainda presidente portista, a seguir à derrota (1-0) com o Estoril, da jornada 27, a 30 de março, em que se queixou de que o FC Porto "tem sido vergonhosamente prejudicado, sobretudo pelos videoárbitros", esta temporada. Pinto da Costa também foi multado em 5.610 euros, por "lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa". "O que passou nesta jornada é o corolário do que vem acontecendo há muitas", criticou Pinto da Costa, antes de afirmar que "o VAR não pode servir para árbitros desempregados ou reformados sem qualidades".

O FC Porto queixou-se de um penálti inicialmente assinalado a seu favor, mas que foi revertido. Tiago Martins, o videoárbitro destacado para a partida, "foi ao VAR fazer asneiras e retificar algo que estava certo", nas palavras de Pinto da Costa, que lhe dirigiu duras críticas. "O Sr. Tiago Martins já com o Gil nos fez perder um campeonato. Tem a fama de ser o melhor VAR, e em vez de estar preocupado em fazer campanha, como fez no Dragão pelo Sr. Fontelas Gomes, devia preocupar-se em arbitrar, em ser correto nas chamadas e não falsear resultados como hoje. Se isto não é penálti, só se for o Di María na Luz", atirou.

Não só Pinto da Costa se manifestou. Sérgio Conceição não foi à conferência de imprensa pós-jogo, contudo, no dia seguinte, todos os jogadores do plantel do FC Porto publicaram uma mensagem nas redes sociais, em que criticaram a "forma leviana com que se erra". “O mínimo que podemos fazer é alçar a voz da nossa revolta. O erro sempre existirá na vida e no futebol, mas não usarmos ou não sabermos usar os meios para os diminuir é só um atraso sem explicação. Com tanta tecnologia, continuaremos nós futebol português na sombra das interpretações? Na sombra das dualidades?”, escreveram. O videoárbitro Bola Branca atribuiu Nota 1 a António Nobre pelo trabalho no Estoril-FC Porto, por considerar que a reversão da grande penalidade cometida por Mangala sobre Francisco Conceição foi um erro.