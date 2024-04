André Villas-Boas toma posse como presidente do FC Porto a 7 de maio

André Villas-Boas vai tomar posse como presidente do FC Porto no próximo dia 7 de maio, terça-feira, às 12h00, no Estádio do Dragão.

O anúncio foi feito pelo clube após o despacho do presidente da Mesa da Assembleia Geral cessante, Lourenço Pinto: "“Em cumprimento do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 62.º dos Estatutos do Futebol Clube do Porto, designo o dia 7 de maio de 2024, pelas 12:00 horas, no Estádio do Dragão, para a tomada de posse dos Órgãos Sociais eleitos na Assembleia Geral Eleitoral, de 27 do corrente mês, para o quadriénio 2024/2028".

Villas-Boas tomará posse como presidente da direção, mas não será o único. António Tavares (Assembleia Geral), Angelino Ferreira (Conselho Fiscal e Disciplinar) e Fernando Freire de Sousa (Conselho Superior) irão também tomar posse.

O antigo dirigente é o sucessor de Pinto da Costa após vitória expressiva nas eleições do último sábado.

O antigo treinador do Porto foi eleito com 80% dos votos, batendo o principal rival em todas as 44 mesas onde descansavam as urnas. Pinto da Costa, de 86 anos, recebeu apenas 19,5% dos votos nas eleições mais concorridas da história, com 27 mil sócios a aderir às urnas.