Pepe falhou clássico devido a lesão no tendão de Aquiles. As 11 baixas do Porto para Chaves

Pepe, capitão de equipa do Porto, falhou o clássico com o Sporting devido a uma lesão no tendão de Aquiles.

O central de 41 anos foi a grande ausência do jogo da última noite no Dragão. O clube confirmou, na altura, que se tratava de um problema físico e hoje esclarece que se trata de uma lesão no tendão de Aquiles direito. Não há previsão de tempo de paragem.

Pepe tem sofrido algumas pequenas lesões ao longo da época. Soma 34 partidas, três golos e duas assistências. Tem contrato até ao final da época e tinha acordo com Pinto da Costa para a renovação, caso o presidente vencesse o ato eleitoral.

O defesa junta-se a Marcano, Zaidu, João Mário e Samuel Portugal no departamento médico.

Aos cinco lesionados, Sérgio Conceição não conta com o quarteto de jogadores que foram afastados da equipa principal por falta de rendimento e compromisso: Iván Jaime, que esta segunda-feira lamentou publicamente o tratamento do treinador e estrutura, Toni Martínez, André Franco e Jorge Sánchez.

Há ainda outras duas baixas confirmadas para o próximo jogo por suspensão: Wendell e Galeno.

No total, Conceição tem 11 jogadores indisponíveis. O lateral Martim Fernandes, habitual titular da equipa B, foi titular no jogo com o Sporting, e Zé Pedro ocupou a posição no eixo da defesa ao lado de Otávio. João Mendes também foi opção no banco de suplentes.

O Porto está no terceiro lugar, com 63 pontos somados. Atrás está o Braga, em quarto, com 62, e o Vitória de Guimarães, com 60.

Os dragões visitam no próximo sábado o aflito Desportivo de Chaves, às 20h30. Uma derrota pode ditar o adeus do clube transmontano à I Liga.