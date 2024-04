Villas-Boas vence eleições do FC Porto com 80,3%

O novo presidente do FC Porto, Luís André de Pina Cabral e Villas-Boas, ganhou as eleições deste 27 de abril com 80,3% dos votos, naquele que foi o ato eleitoral mais concorrido da história do clube. Os 26.741 votos de 2024 golearam os 10.371 que eram o recorde desde 1988, quando Pinto da Costa enfrentou Martins Soares.

Jorge Nuno Pinto da Costa recebeu apenas 5.224 votos este sábado, enquanto o candidato da Lista C, Nuno Lobo, não foi além dos 0,2%, ou seja, 53 votos.

“Foi uma noite absolutamente histórica, estou muito contente. Foi uma afluência enorme que dá esta transformação e mostra toda a força da massa associativa”, disse aos jornalistas depois do discurso aos portistas.

E continuou: "Era algo que vinha sentindo, a onda de apoio enorme por parte dos associados, faltava materializar em voto. A realidade é que aconteceu, foi uma demonstração enorme de força. Os sócios aderiram em massa. Espero estar à altura dos associados e responder com vitórias para o FC Porto”.

O 32.º presidente do FC Porto deixou algumas palavras simpáticas para Pinto da Costa e sugeriu, caso o próprio queira, uma homenagem à altura. “Está na altura de se fazer uma boa e grande despedida a Pinto da Costa por tudo o que fez pelo FC Porto. De mim, contará sempre com o meu respeito e amizade, iremos sempre tratá-lo com a elevação e dignidade que merece, pelo que construiu pelo FC Porto. É isso que todos os sócios desejam."

Villas-Boas nasceu no Porto, em 1977. Tem 46 anos, menos 40 do que o rival desde sábado, Jorge Nuno Pinto da Costa, e teve um ano dourado como treinador do FC Porto, quando venceu quatro títulos em 2010/2011.