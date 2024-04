​Villas-Boas eleito presidente do FC Porto

André Villas-Boas, o treinador que deixou as gentes do Porto nas nuvens, há mais de 10 anos, ganhando tudo, foi eleito este sábado o 32.º presidente do FC Porto.



Villas-Boas, de 46 anos, vence assim as eleições mais concorridas de sempre, com 26.741 votos nas urnas (vs. 8.480 em 2020), superando largamente o que aconteceu em 1988 (10.371). Ainda não se conhecem resultados finais. Foi Vítor Baía, administrador da SAD e candidato a vice-presidente, que reconheceu a derrota de Pinto da Costa.

A história mais intima de AVB, esquecendo o que lhe vai no coração, começou no elevador do prédio onde vivia Bobby Robson. Depois de ser observador de adversários de José Mourinho, curiosamente um ex-adjunto de Robson, Villas-Boas começou a carreira em Coimbra, no banco da Académica, em 2009/10.