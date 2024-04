Sérgio Conceição. "Podíamos ter goleado e acabámos empatados"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, não tem dúvidas: “Podíamos ter goleado e acabámos empatados” contra o Sporting.

A partida

"É um bocadinho a imagem da época, os jogadores fizeram um jogo muitíssimo positivo. Podíamos ter goleado e acabámos empatados a dois. É um bocadinho daquilo que é a juventude e a evolução, de certeza que no futuro os jogadores não cometerão estes erros. A equipa esteve muito bem na estratégia que definimos, nas zonas de pressão, o que queríamos explorar, com o Sporting muito aberto em posse. Deixámos de estar tão rigorosos a bloquear os corredores do Sporting no final”.

Resultado

“Fizemos um jogo muito competente, mas sofremos o empate, mas não é justo porque fomos muito superiores ao Sporting em tudo. Não podemos perder a bola no nosso início de construção, mas acontece. São miúdos. Há que dar os parabéns ao Martim, que fez um jogo muito completo. Aqui não há idades, mas sim competência".

A exibição de Martim Fernandes

"Ou mexia numa posição ou em duas. Ou metia o Pepê atrás ou deixava-o à frente. Confiança total na equipa profissional de futebol, que inclui a equipa B. O Martim faz parte de muitos dos nossos microciclos da equipa principal. Tivemos também a impossibilidade de utilizar o Pepe. Já na última semana, contra o Casa Pia, jogou limitado e agravou a lesão num tendão. Tentámos ver se o recuperávamos para esta semana mesmo sem treinar, mas ainda vai demorar algum tempo"

FC Porto e Sporting empataram 2-2. Os leões mantêm a liderança no campeonato, agora com cinco pontos de vantagem sobre o Benfica, a três jornadas do fim. O FC Porto é terceiro.