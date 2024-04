Sérgio Conceição. “Estou disponível para falar, com todo o gosto” com Villas-Boas

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, garante estar disponível para se reunir com o novo presidente dos dragões, André Villas-Boas.

"Quero aproveitar para felicitar a Lista B e o André pela vitória que teve nestas eleições. Os sócios são soberanos. Estou disponível para falar com quem quer que seja, sem problema absolutamente nenhum, com todo o gosto. Mas mais do que isso, do que essa conversa, pensar nos jogos que ainda faltam no campeonato e na final da Taça de Portugal, que queremos ganhar"

O técnico dos dragões falou ainda da homenagem feita a Jorge Nuno Pinto da Costa durante a partida do Dragão contra o Sporting, ao minuto 42.

"Outra coisa não era de esperar, o reconhecimento e agradecimento dos adeptos. Gratidão de uma presidência durante 42 anos. É um legado de grande exigência e muitas conquistas. É o mais titulado do mundo. Temos de agradecer o que ele fez, tirar o clube de uma região e promovê-lo para um dos maiores do mundo. É um trabalho de um líder que vai ficar para a história do clube."

De recordar que Pinto da Costa perdeu as eleições deste sábado para Villas-Boas, com uma distância de 80-20.

Dois dias antes do ato eleitoral, Sérgio Conceição renovou contrato com os azuis e brancos, ainda de Pinto da Costa, por mais quatro épocas. Apesar disso, Villas-Boas disse querer falar com o técnico, assim que possível.

Dentro das quatro linhas, FC Porto e Sporting empataram 2-2 em partida da jornada 31 da I Liga.