"Rei" Pinto da Costa homenageado por Super Dragões

"Será eternamente o PRESIDENTE dos PRESIDENTES!", lê-se na publicação com que a claque dos Super Dragões decidiu homenagear Pinto da Costa, o presidente do FC Porto durante os últimos 42 anos que foi este sábado derrotado por Villas-Boas nas eleições do clube.

Em destaque surge a imagem de um rei com o rosto de Pinto de Costa, sentado num torno decorado com dragões. Vestido ao estilo medieval, o "monarca" empunha uma bandeira azul e branca e tem a rodeá-lo alguns dos mais de 1300 troféus ganhos pelo FC Porto durante o seu longo reinado.

O texto que legenda esta montagem remata com um agradecimento. "Obrigado por tudo JNPC", seguido do emoji de uma coroa real.

A publicação recebeu mais de mil gostos e foi comentada centenas de vezes.