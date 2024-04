Comunicado da candidatura de Pinto da Costa: "As maiores felicidades para o ciclo que se segue"

Jorge Nuno Pinto da Costa não reagiu, de viva voz, à derrota eleitoral no FC Porto, mas a sua candidatura lançou um comunicado.

"Jorge Nuno Pinto da Costa, o nosso eterno Presidente, personifica, mais do que qualquer outra pessoa, o espírito de um Dragão. Ao serviço do FC Porto, que tanto nos apaixona, construiu um caminho inimaginável, levou-nos além fronteiras, fez história como ninguém. Obrigado, Presidente", começa por ler-se no comunicado.

De seguida, um agradecimento a quem o acompanhou: "Um agradecimento especial também a João Koehler, António Oliveira, Vítor Baía, Nuno Namora e Vítor Hugo, que souberam desenhar um programa de renovação sustentável e vitorioso. Os contributos de todos eles serão essenciais para o futuro do clube, e, cada um da sua forma, todos prestaram já serviços inestimáveis ao FC Porto”.

"Encerramos esta candidatura com a consciência de ter feito tudo o que podíamos para contribuir ativamente para o crescimento e desenvolvimento do nosso clube. Temos também uma profunda gratidão para com todos aqueles que nos acompanharam nesta jornada inesquecível”.

A fechar, uma nova para o novo presidente, André Villas-Boas: “As maiores felicidades para o ciclo que se segue e para a equipa seguinte, que consigam continuar a fazer deste FC Porto o orgulho de todos nós. FC Porto, hoje e sempre. Viva o FC Porto!".