Votaram quase 7.000 sócios do FC Porto até ao meio-dia. Recorde à vista

A informação partiu do FC Porto, no seu site oficial. O número exato, três horas depois do início do ato eleitoral, é 6.901 votos nas urnas. Perspetiva-se um recorde batido, deixando 1988 para trás.

O movimento e as filas de espera cedo sugeriam que o FC Porto está vivo e que a democracia, poucos dias depois do 25 de Abril, volte a ser a grande protagonista do dia.

Em 1988, dirigiram-se às urnas um número recorde de 10.371 sócios e esta primeira amostra faz prever que será ultrapassada essa marca, 36 anos depois. Resta saber se haverá, também, novo líder, ao fim de 42 anos. Na altura, em 1988, o rival de Pinto da Costa foi Martins Soares.