Villas-Boas: "Tem havido um grande movimento de apoio que me dá força. Só hoje é que irei saber a realidade"

Veja também:

Depois de votar naquelas que serão provavelmente as eleições mais concorridas da história do FC Porto, André Villas-Boas revelou estar confiante e admitiu que, se ganhar, voltará ao Estádio do Dragão.

“Estou confiante porque tenho vindo a medir o pulso a toda a massa associativa à medida que fui caminhando pela região Norte, pelo país e pelas ilhas”, começou por dizer na zona. “Tem havido um grande movimento de apoio que me dá força. Só hoje é que irei saber a realidade dessa força e se a mesma se materializa em voto.”

E continuou: “Adesão é massiva dos adeptos e dos sócios. É um óbvio sinal de vitalidade e demonstração de força, em linha com o que tínhamos falado de serem as mais votadas de sempre. Por esta hora já estão ultrapassados os valores de 2020, portanto, gradualmente, com o passar das horas, serão ultrapassados os valores de 88”.

O ex-treinador voltou a referir a afluência às urnas, “um sinal de vitalidade importante para o FC Porto”, indicando ainda que lhe parece que está tudo a decorrer com normalidade.

"Vamos esperar os resultados em sede de campanha”, informou ainda. Temos uma fan zone para as pessoas poderem estar algumas horas. A nossa intenção é fazer ali um discurso final após os resultados e depois, em caso de vitória, vir aqui para o Dragão, para a zona que nos for atribuída.”