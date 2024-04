Sérgio Conceição. "Jogo competitivo", mas "para ganhar" ao Sporting

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, espera “jogo competitivo” contra o Sporting entre duas equipas “com qualidade individual e coletiva”. Diogo Costa está convocado e Pepê poderá ser lateral direito.

Partida contra o Sporting. Que tipo de jogo espera?

"Espero um jogo dentro daquilo que são os clássicos do futebol português. Competitivo, onde vão estar presentes duas equipas com qualidade individual e coletiva, e nós esperamos ter uma equipa dentro disso, desse registo, dentro do que o Sporting tem feito. Em relação ao Dragão, claro que sim. Desejo, da mesma forma que já tivemos num outro clássico um Dragão cheio, que vibrem. Somos nós que temos de puxar por essa paixão, esse vibrar dos adeptos e essa interação. Focar na nossa equipa, nas nossas tarefas para fazermos um bom jogo e conseguir ganhar".





Pepê vai jogar na lateral-direita?

"É um jogador muito inteligente. Quando ele começou a trabalhar comigo, porque lhe via caraterísticas interessantes como lateral, vi que era muito rápida e inteligente. Foi preciso muito pouco trabalho nessa posição, assim como noutras. Feliz o treinador que tem jogadores com as caraterísticas e polivalência dele".

Que Sporting?

Em relação ao jogo, motivação não tem a ver com essa estatística. Já fomos campeões na Luz, no Dragão contra o Sporting... Isso não motiva ou desmotiva. O que nos motiva é o nosso trabalho, a qualidade e capacidade dos jogadores dentro de uma dinâmica coletiva. É pensar que o Sporting, dentro do seu 3x4x3 ou 5x2x3, tem muitas nuances e variantes. Isso é que é importante e difícil analisar. À primeira vista, e depois de muitos jogos contra o Sporting de Rúben Amorim, temos sempre situações diferentes que tentamos fazer em relação a coisas que o adversário faz, tentando também surpreender. Acho que isso é que é o bonito do jogo, da forma como percebemos que, dependendendo das caraterísticas dos jogadores, algo pode acontecer. Não é só por ser o Sporting, umas vezes temos mais sucesso, outras nem tanto".

Renovação de contrato com o FC Porto

"O timing é o que menos belisca a opinião de todos os sócios que vão votar, acredito que não vão decidir alguma coisa no último ou penúltimo dia. Esse é o primeiro ponto. Depois, foi meter no papel algo que já estava apalavrado com o nosso presidente. Depois, importante também porque posso ter uma relação muito forte com o presidente, além de presidente é meu amigo, mas isso não significa nada, pode não ver competência noutros amigos. Foi dessa forma que conseguimos, nos últimos sete anos, voltar a ter a hegemonia e sermos o único clube pentacampeão em Portugal. Falo da minha estadia aqui, temos praticamente tantos títulos como os dois rivais juntos. Foi, no fundo, olhar para o que tem sido este passado recente, o presente e o futuro".



Eleições no FC Porto

"Acho que nada do que gravita à volta dos clubes, que não seja o trabalho de campo e preparação do jogo, pode interferir. Obviamente que acaba por criar algum ruído, e isso não é benéfico, não conseguimos bloquear 100% o que se vai passando. Mas dentro do nosso trabalho, os jogadores têm de perceber que o importante, no papel deles, é o jogo de amanhã. Tanto eu como o Rúben, como treinadores e responsáveis, sabemos isso. Nada deve interferir, mas quando o árbitro apita isso é esquecido e o público quer é uma vitória, que a bola entre na baliza do adversário e não na nossa".

Ambiente amanhã no Dragão

“A ressaca de um clube que está com uma vitalidade incrível, onde já votaram cerca de 7 mil sócios... Isto é bem demonstrativo da paixão e de tudo aquilo que é a vida do clube, porque no fundo quem faz e promove essa vida são os sócios. Nós temos muitos e muito apaixonados pelo clube, a prova disso é esta grande afluência às urnas e, sinceramente, não tem de ser uma ressaca. O termo normalmente é de algo negativo, mas acho que aqui é algo muito positivo para o clube. Espero que finalize da forma que eu quero e sinto que é o melhor para o nosso futuro próximo. Se não acontecer, os sócios é que decidem. Não há ressaca nenhuma, há sim o foco no jogo de amanhã".