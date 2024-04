​Nuno Lobo: "É uma felicidade enorme ver tanto azul e branco, tanta gente a querer participar"

O candidato Nuno Lobo falou aos jornalistas, nas imediações do Dragão, no dia em que ficará também ele ligado àquelas que deverão ser as mais concorridas eleições do FC Porto.

“A minha equipa não desiste, está comigo, tenho a certeza absoluta, absoluta que em 2028 estaremos cá outra vez, porque a nossa vida e o nosso sentimento é o FC Porto", disse prontamente.



E continuou: “É uma felicidade enorme ver tanto azul e branco, tanta gente a querer participar nas nossas eleições, é uma maravilha. Mostra-se a união que muita gente não falou no curso das nossas eleições, temos aqui a resposta do universo azul e branco. Houve dois tempos nestas eleições, foi quase uma luta fratricida, foi terrível, acusações de lado e outro. Nunca ouvi as palavras do André sobre unir e agregar, ele podia ter usado o mediatismo para o dizer."

Finalmente, reconheceu que o "o FC Porto não está a atravessar uma situação fácil, por todo este divisionismo, algo que "talvez" seja esquecido no domingo, no jogo com o Sporting. "Quem quer que seja o presidente, tem de liderar da melhor maneira que sabe, com as armas que tem.”