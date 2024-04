​Martins Soares, o rival de Pinto da Costa em 1988: “Aquele que ganhar terá de pensar em unir os sócios a seguir"

Veja também:

Martins Soares está na história do FC Porto como um dos concorrentes que levou à afluência recorde de sócios às urnas em 1988. Na altura votaram 10.371 sócios e a vitória voltou a sorrir então a Jorge Nuno Pinto da Costa. Neste sábado, já não haverá muitas dúvidas, esse valor será superado.

“Isso demonstra o vigor deste clube, não é? São dois candidatos fortes, cada um com o seu programa, vamos ver se efetivamente o vão cumprir, se vão pôr na prática o que prometeram aos sócios”, começou por dizer ao microfone da RTP, nas imediações do Dragão, o homem que enfrentou Pinto da Costa em 1988, 1991 e 2020.

“Temos de aguardar, evidentemente que não é possível prever quem vai ganhar, mas aquele que ganhar terá de pensar em unir os sócios a seguir. Os sócios do FC Porto têm de estar todos unidos, mesmo que uns apoiem Pinto da Costa, outros Villas-Boas e outros Nuno Lobo. Logo que se saibam os resultados, têm de se unir todos em redor do presidente, para o Porto atingir as glórias que até hoje atingiu.”