São números oficiais do clube: até às 16 horas, votaram nas eleições do FC Porto 18.131 associados.



Foi assim superado o recorde das eleições do FC Porto de 1988, quando 10.731 sócios participaram no ato eleitoral do clube, que teve frente a frente Pinto da Costa e Martins Soares.

As urnas, em 42 mesas, estarão abertas até às 20h00 deste sábado. Pinto da Costa e André Villas-Boas são os favoritos à vitória.