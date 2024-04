PSP esclarece plano para Porto-Sporting e admite "descontentamento ou euforia" na ressaca das eleições

É um fim de semana de alto risco para a PSP na cidade do Porto. Este sábado, com eleições nos azuis e brancos e, no dia seguinte, com clássico que até pode dar título. Como tal, o plano está traçado, com policiamento assegurado no Estádio do Dragão e imediações, sempre em articulação com o FC Porto.

"Teremos elementos de regularização de trânsito, equipas de intervenção rápida para verificar e confirmar o acesso regular de sócios para as instalações e, a partir desse momento, para o interior. O clube terá elementos de segurança privada. Os agentes poderão ir ao interior, única e exclusivamente, em caso de grave perturbação da ordem pública e sob pedido expresso do presidente da mesa da Assembleia Geral", explica a Bola Branca o subintendente José Ferreira.

O chefe de operações do Comando Metropolitano da PSP do Porto admite que este fim-de-semana exige um "cuidado ainda maior".

"É um jogo de vital importância para o campeonato que, apesar da matemática ainda necessária, poderá consagrar um campeão nacional e que traz algum reforço policial relativo ao jogo, mas também decorrente das eleições no dia anterior. Sabemos perfeitamente que, no dia seguinte, podemos ter algumas motivações de descontentamento ou euforia, decorrentes dos resultados das eleições", adianta.

Não sendo "seguramente, um jogo normal", como nunca é um clássico entre dragões e leões, este terá um "policiamento dimensionado" ao elevado risco que a partida comporta, com atenção também aos adeptos visitantes.

"Terá casa cheia e com sensivelmente 2.500 bilhetes vendidos aos adeptos visitantes. Haverá uma grande massa de adeptos do Sporting Clube de Portugal, eventualmente muitos sem bilhete, que estarão pelas imediações do estádio a tentar assistir ao jogo", prevê o subintendente José Ferreira.

A PSP está preparada para "as mais diversas situações", mesmo para a possibilidade de haver festa de campeão já no domingo.