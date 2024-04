"Não estou agarrado ao lugar". O que disseram Conceição e Pinto da Costa sobre a renovação

"Nos últimos quatro anos, temos os mesmos títulos (seis) que os dois nossos principais rivais. É para dar continuidade ao sucesso desportivo que o presidente me convidou. Os principais títulos que tenho como treinador foram conseguidos aqui, nesta casa. É assim que vamos continuar, assentes nos pilares que o presidente tanto fala: competência, ambição, rigor e paixão", disse, citado pelos meios oficiais do clube.

Após a renovação de contrato por mais quatro temporadas com o FC Porto , Sérgio Conceição garante que "não está agarrado ao lugar". Já Pinto da Costa garante que resolveu um problema aos restantes candidatos à presidência do FC Porto.

Sérgio Conceição "compreende o momento da vida associativa do clube", que vai a eleições no próximo sábado, "e, por isso, devo dizer que não estou agarrado ao lugar".

"Para se estar no FC Porto não basta ter contrato e isso vale para todos. Como toda a gente sabe, este é o meu clube do coração, mas há muita gente que gosta do FC Porto e que não o pode servir. Tenho essa competência reconhecida pelo presidente e traduzida em títulos, por isso continuarei com a mesma paixão a representar este clube da melhor forma e a ganhar, porque é aquilo que todos queremos", conclui.

Já Pinto da Costa confia totalmente em Sérgio Conceição para continuar a liderar a equipa principal como fez nas últimas sete temporadas: “É por tudo o que ele tem feito, por tudo o que ele é capaz de fazer, pelo futuro do FC Porto e para garantia de continuarmos a vencer".

"Pode parecer estranho só ter sido feito hoje, mas pretendíamos que já estivessem definidas as posições e estivéssemos na final da Taça de Portugal. Fi-lo com toda a vontade porque fui criticado por outras listas por não ter assinado já há mais tempo com o Sérgio Conceição, sinal de que todos desejam, e é normal, que continue", disse.