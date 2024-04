FC Porto oficializa renovação de contrato com Sérgio Conceição

O FC Porto anunciou a renovação de contrato com o treinador Sérgio Conceição.

O clube não esclarece a duração do novo contrato, mas o presidente Pinto da Costa tinha afirmado, na quarta-feira, que o novo vínculo era válido por mais quatro temporadas.

"O que assinámos com aperto de mão e amanhã formalizaremos é um contrato de quatro anos, ele é importantíssimo para o projeto que eu tenho, de voltar às grandes lides europeias”, referiu.

A renovação acontece a dois dias das eleições no FC Porto. Em novembro e ao longo da campanha, Pinto da Costa referiu que não iria renovar com o treinador por estar em final de mantado e que não iria usar Conceição como um trunfo eleitoral.

"O senhor acha que alguém que trabalhe num clube como FC Porto, seja treinador, o advogado, alguém vai renovar sem saber quem vai ter a dirigi-lo? Eu não assinava. Só pergunto se alguém que tenha contrato que acaba para lá do meu mandato, vai assinar? Eu não assinava, ele não sei", disse, à SIC, em novembro.

Sérgio Conceição já tinha marcado presença no evento de apresentação de candidatura do presidente, em fevereiro, no Coliseu do Porto, ainda que tenha rejeitado que isso fosse participar na campanha eleitoral.

"Fui dar um abraço a um amigo, a um mentor, a alguém que me deu algumas oportunidades muito importantes na minha vida. Não falarei mais da situação", disse.

Questionado sobre o anúncio da renovação na noite de quarta-feira, Villas-Boas deixou críticas a Pinto da Costa.

"Continuo focado em sentar-me com o treinador e discutir o projeto porque é muito importante para nós demonstrar o que é que é a nossa filosofia desportiva daqui para a frente e que o treinador também tenha esse entendimento. A única crítica aqui a fazer, e aguardarei a tomada de posição do treinador oficialmente, visto que várias das promessas e das frases que o presidente tem dito ao longo desta caminhada, muitas delas têm sido falsas", atirou.

Sérgio Conceição, de 49 anos, estava em final de contrato com o clube vai para a oitava época nos dragões. Se cumprir o contrato na íntegra, cumprirá um total de 11 épocas no FC Porto.

Desde que chegou ao FC Porto, Conceição venceu 10 títulos: três campeonatos, três Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga, a primeira na história do clube. O Porto já está fora das contas do título, mas ainda pode vencer a Taça de Portugal, que disputará frente ao Sporting na final.