Villas-Boas espera que Pinto da Costa "deixe de brincar com os sócios do FC Porto"

O candidato à presidência do FC Porto, André Villas-Boas, reafirma as críticas a Pinto da Costa e aos elementos da lista que o acompanham. Aproveita para voltar a falar do treinador Sérgio Conceição.

Em declarações aos jornalistas, no final da última iniciativa de campanha no pavilhão Rosa Mota, Villas-Boas garante: "Continuo focado em sentar-me com o treinador e discutir o projeto, é muito importante para nós demonstrar filosofia e que o treinador tenha esse entendimento”.

“Aguardarei uma tomada de posição do treinador oficialmente, já que várias promessas e frases do presidente, muitas delas têm sido falsas, como a do David Carmo vendido ou o futebol feminino. Esperarei por declarações do treinador, tenho a mesma intenção de demonstrar projeto ao treinador, ver a viabilidade de continuarmos juntos", referiu.

Já em relação ao presidente recandidato, Villas-Boas deixa a crítica: "A única crítica é que o presidente deixe de brincar com os sócios do FC Porto. A 3 dias das eleições, já chega de tomar decisões estruturantes que podem meter em causa o bom futuro do FC Porto. Que respeite os sócios, que os sócios votem em liberdade. Tomar as decisões que tomou a 15 dias das eleições é absolutamente vergonhoso e os sócios não merecem isto".

"Além de desiludido, fico estupefacto, que o presidente tome estas decisões e que continue a arranjar amuletos para sustentar a sua candidatura, já que a força desta é imparável. Já me parece um ato de desespero, já chega", acrescentou.

Antes, no discurso, perante muitos sócios e adeptos no pavilhão, Villas-Boas deixou um apelo: "Votem em liberdade, votem em democracia, votem num FC Porto transparente, organizado, estruturado, livre das sanguessugas que teimam em empurrá-lo para as profundezas. Chega! O momento é agora. Este é um momento de liberdade, de vitalidade, um movimento como há muito não se via no FC Porto."

"Deixam-nos o FC Porto delapidado e com um passivo gigantesco, escondem uma pena de 1 ano das competições da UEFA, suspensa durante 3 anos. Deixam-nos um FC Porto que acaba de vender mais um dos seus anéis, 30% das suas receitas comerciais a troco de nada. Andam mensalmente a gastar milhares de euros com empresas de uma pessoa que quer tomar de assalto o nosso clube", denunciou Villas-Boas, deixando uma garantia: "Não passarão!"

Villas-Boas referia-se a João Rafael Koehler, proposto pela lista de Pinto da Costa para vice-presidente.