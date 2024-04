Pinto da Costa garante continuidade de Pepe e Sérgio Conceição se for reeleito

Pinto da Costa garante a continuidade do defesa Pepe e do treinador Sérgio Conceição se vencer as eleições do próximo sábado para a presidência do FC Porto.

"O Pepe, que é um jogador de grande utilidade, tem um contrato assinado comigo para mais um ano, só que pediu para eu só o meter na Liga depois das eleições, mas já tenho o contrato assinado com ele", revelou o presidente dos dragões, num jantar em Espinho.

Pinto da Costa, que vai a votos contra André Villas-Boas e Nuno Lobo, garante que se ganhar Pepe, de 41 anos, continua de dragão ao peito.